Среда, 20 Сентября 2023 18:48

АрмИнфо.Венгерская авиакомпания Wizz Air была вынуждена изменить, отменить или перенести на другое время рейсы в Ереван и Баку в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Как сообщили в ответ на запрос корреспондента ТАСС в пресс-службе авиакомпании, это было сделано в интересах безопасности пассажиров, а также экипажей и самолетов.

"Рейс W6 4423 авиакомпании Wizz Air, выполнявшийся 19 сентября из Софии в Ереван, был перенаправлен в Кутаиси (Грузия), из-за эскалации конфликта в регионе Нагорного Карабаха. Рейсы Wizz Air в Ереван и Баку и обратно были отменены вчера или перенесены на сегодня. Wizz Air внимательно следит за ситуацией и информирует своих пассажиров обо всех изменениях в расписании. Wizz Air приносит искренние извинения за любые причиненные неудобства, но безопасность наших пассажиров, экипажа и воздушного судна остается нашим главным приоритетом", - заявила венгерская авиакомпания.