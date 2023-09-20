Среда, 20 Сентября 2023 18:40

АрмИнфо. Дипломатия Евросоюза оказалась не способна эффективно отреагировать на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Как передает РИА Новости, об этом на заседании комитета по международным делам Европейского парламента заявила глава подкомитета ЕП по обороне, евродепутат от Франции Натали Луазо.

"Мы оказались не способны предотвратить наступление, которое готовилось у нас на глазах", - сказала Луазо.

По ее словам, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не отреагировал на призывы о помощи со стороны премьер-министра Армении Никола

Пашиняна. "Верховный представитель отклонил просьбу Армении о поддержке из Европейского фонда мира, мотивируя это тем, что готовить нужно мир, а не войну. При этом Азербайджан усиливал свое и без того подавляющее военное преимущество, получая вооружения, в частности, от Турции и Израиля, на что мы закрывали глаза", - сказала депутат.

По ее словам, Европарламент неоднократно предупреждал, но европейская дипломатия эти предупреждения игнорировала. "Сегодня настало время ввести санкции против азербайджанских руководителей, которые считают, что наша пассивность дает "зеленый свет". Бездействие станет сигналом для всех, кто к нам обращается, что рассчитывать на нас нельзя", - сказала Луазо.