Среда, 20 Сентября 2023 17:49

АрмИнфо.Генеральный секретарь Франкофонии Луиза Мусикивабо решительно осуждает военную операцию, развязанную Азербайджаном в анклаве Нагорного Карабаха, и призывает к немедленному прекращению этого наступления.

Согласно заявлению генсека МОФ, поступившем в АрмИнфо, она передает самые искренние соболезнования и мысли солидарности от Франкофонии семьям погибших и раненых.

<Г-жа Мусикивабо подтверждает важность соблюдения режима прекращения огня от 10 ноября 2020 года и приверженность Международной организации Франкофонии мирному урегулированию спора между Азербайджаном и Арменией>, - говорится в заявлении генсека МОФ.

Отметим, что накануне Азербайджан под предлогом антитеррористической операции предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщает о более 100 погибших, в том числе и мирных жителей, 7000 были эвакуированы. Сегодня Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР.