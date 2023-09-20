Среда, 20 Сентября 2023 17:03

АрмИнфо.После заявления премьер-министра Армении Никола Пашинян в связи с ситуацией в Арцахе и официального Степанакерта о принятии предложения российского миротворческого контингента о прекращении режима огня, у здания правительства вновь скопились люди. С каждым часом их становится все больше.

Граждане протестуют против политики официального Еревана в вопросе Нагорного Карабаха.

Протестующие используют все возможности, чтобы пристыдить правоохранителей, оцепивших правительственное здание. <Вам будет стыдно завтра перед своими детьми, внуками, за то, что вы защищаете этого предателя!>, <<Продаете страну, чтобы свой дом содержать?>, - говорят собравшиеся у здания кабмина.

Очевидцы сообщают, что митингующие перекрыли въезд на улицу Тиграна Меца у Республиканской площади.

К протестующим присоединилась экс-омбудсмен Армении Лариса Алавердян. Она отметила, что нельзя думать, что история закончилась на том, что <группа живых трупов>, так г-жа Алавердян охарактеризовала правительство, приняли решения так сделать и это у них вышло.

<Те, кто говорит, что <конец, Арцах сдан>, ошибаются в одном, что история не заканчивается. Наша родина - наша, и мы вернемся на нашу родину> - сказала она.

На вопрос есть ли лидер, который сможет предложить решение из сложившейся ситуации, экс-омбудсмен отметила, что проблема не в отсутствии такого человека, а в том, что таких сегодня много, и каждый из них считает себя единственным спасителем. И это в том случае, когда сегодня назрела необходимость в единой программе, единой дорожной карте.

<Если сегодня мы не выиграли, надо выносить уроки и идти дальше, а не считать себя проигравшими. На протяжении 5 лет власти неуклонно перед нашими глазами обслуживали азербайджано-турецкую геноцидальную политику. За 5 лет мы это смогли понять? Нет. Это значит, что нас нет, мы умерли? Нет. Это значит, что надо начинать с той минуты, когда мы это осознали, когда настало правильное время>, - сказала Алавердян.