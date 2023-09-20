Среда, 20 Сентября 2023 16:36

АрмИнфо.Иран обеспокоен сложившейся в Нагорном Карабахе ситуацией, и подчеркнул, что усилия Ирана направлены на обеспечение и укрепление мира в регионе. Об этом заявил замминистра юстиции Исламской Республики Иран Аскар Джалалиян 20 сентября на встрече с генпрокурором Армении Анной Вардапетян.

Как сообщает пресс-служба Надзорного органа, Анна Вардапетян проинформировала иранских коллег о широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха утром 19 сентября, подчеркнув, что Азербайджан продолжает свою политику армянофобии и геноцида.

Генпрокурор подчеркнула, что гражданское население и инфраструктура подвергаются нападениям со стороны вооруженных сил Азербайджана, есть жертвы и раненые, в том числе женщины и дети.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов повестки дня.

Делегация прибыла в Армению для участия в первом заседании Комитета по армяно- иранским правовым вопросам.