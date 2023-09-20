Среда, 20 Сентября 2023 15:27

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин коснулся ситуации в Нагорном Карабахе и подчеркнул, что российские миротворцы делают все для защиты мирных граждан и урегулирования конфликта.

Так, на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И он обратил внимание, что в основном пункте базирования российских миротворцев свыше 2000 гражданских лиц, из которых более тысячи детей.

<Российские миротворцы делают все, для того чтобы защитить гражданское население. Мы в постоянном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку>, - сказал Владимир Путин

Российский лидер также заявил, что Москва постарается перевести все проблемы в мирное русло.

Отметим, что накануне Азербайджан под предлогом антитеррористической операции предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщает о более 100 погибших, в том числе и мирных жителей, 7000 были эвакуированы. Сегодня Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР.