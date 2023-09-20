Среда, 20 Сентября 2023 13:42

АрмИнфо. Следственный комитет Армении возбудил уголовные дела по признакам геноцида в отношении населения Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана.

В частности, как сообщает СК, речь идет о перекрытии Лачинского коридора и блокаде Нагорного Карабаха, незаконной установке блокпоста на мосту Хакар в Бердзорском коридоре, а затем - 15 июня 2023 года, провокации на мосту Хакари, в результате которой были полностью заблокированы все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки в обоих направлениях, прекращении подачи газа и электроэнергии, а также об агрессии 19 сентября, цель которой - этническая чистка.