Среда, 20 Сентября 2023 13:10

АрмИнфо.То, что происходит в Арцахе - кошмар наяву. Об этом на своей странице в социальной сети Инстаграм заявила актриса, телеведущая Сати Спивакова.

<Мне часто снится бабушка:её рассказы о том ,как она 12-ти летняя с годовалым братом бежала из родного дома ,спасаясь от резни:То,что происходит сегодня на её родине - кошмар наяву .И нет ни сил ,ни слов потому, что слишком многое хочется сказать:Бог рано видит, но поздно говорит. Время пришло! Господи! Помоги!!!>, - написала она.

Напомним, 19 сентября в районе 13:00 ВС Азербайджана начали обстрел пригородов Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха с применением артиллерии и БПЛА. Официальный Баку заявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера", утверждая, что наносит удары с применением высокоточного оружия только по военным объектам.

По данным омбудсмена Республики Арцах Гегама Степаняна, около 7 тыс. человек эвакуированы из 16 общин, подвергшихся агрессии со стороны азербайджанских ВС. В частности, это жители Аскеранского, Мартакертского, Мартунинского и Шушинского районов. По его же данным, по состоянию на 22:30, в результате продолжающейся полномасштабной террористической атаки Азербайджана на Нагорный Карабах насчитывается 27 жертв, среди которых 7 мирных жителя. Число раненых превышает 200 человек.