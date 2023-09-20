Среда, 20 Сентября 2023 11:41

АрмИнфо. В рамках 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД РА Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян подчеркнул, что масштабная агрессия, развязанная Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха, ставит под удар стабильность на всем Южном Кавказе.

Представляя детали действий Азербайджана, глава МИД РА подчеркнул, что все международные партнеры, заинтересованные в стабильности в регионе, должны четко осудить агрессию, любые попытки решения проблем путем применения силы и угрозы силой, а также вернуть Азербайджан в состояние конструктивное поле.

Глава МИД Армении подчеркнул, что действия Азербайджана еще раз показывают необходимость предотвращения этнических чисток народа Нагорного Карабаха и создания механизмов по обеспечению прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в контексте долгосрочного мира.

В тот же день Мирзоян встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

Глава МИД РА представил своему итальянскому коллеге ситуацию, сложившуюся в результате очередной широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха утром 19 сентября, подчеркнув, что Баку продолжает свою агрессивную политику и политику этнической чистки. Мирзоян отметил, что гражданское население и объекты инфраструктуры также подвергаются нападениям со стороны вооруженных сил Азербайджана, в результате чего есть жертвы и раненые среди мирного населения, в том числе женщин и детей. Министр иностранных дел РА подчеркнул необходимость адекватного ответа и четких шагов со стороны международного сообщества, в частности Европейского Союза и его государств-членов, для предотвращения массовых преступлений в Нагорном Карабахе. На встрече также обсуждалась двусторонняя повестка дня между Арменией и Италией.

Мирзоян также провел переговоры с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи.

Ключевыми темами на встрече были наиболее серьезные проблемы безопасности и гуманитарные проблемы, возникшие в результате широкомасштабной агрессии, осуществляемой Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха с 19 сентября. Мирзоян отметил, что Азербайджан, руководствуясь чувством безнаказанности, воспринимает отсутствие сдерживающих мер со стороны международных структур как вседозволенность и стремится добиться этнической чистки в Нагорном Карабахе путем применения открытой силы.

Напомним, 19 сентября в районе 13:00 ВС Азербайджана начали обстрел пригородов Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха с применением артиллерии и БПЛА. Официальный Баку заявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера", утверждая, что наносит удары с применением высокоточного оружия только по военным объектам.

По данным омбудсмена Республики Арцах Гегама Степаняна, около 7 тыс. человек эвакуированы из 16 общин, подвергшихся агрессии со стороны азербайджанских ВС. В частности, это жители Аскеранского, Мартакертского, Мартунинского и Шушинского районов. По его же данным, по состоянию на 22:30, в результате продолжающейся полномасштабной террористической атаки Азербайджана на Нагорный Карабах насчитывается 27 жертв, среди которых 7 мирных жителя. Число раненых превышает 200 человек.