Среда, 20 Сентября 2023 10:35

АрмИнфо. Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян обратился в Международный суд ООН в связи с азербайджанской агрессией в Нагорном Карабахе.

<Представитель Армении по международным правовым вопросам уведомил международный суд о последствиях широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном вчера и сегодня против народа Нагорного Карабаха, а также о риске возможных необратимых потерь>, - сообщили в Офисе представителя РА по международным правовым вопросам.

Напомним, 19 сентября в районе 13:00 ВС Азербайджана начали обстрел пригородов Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха с применением артиллерии и БПЛА. Официальный Баку заявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера", утверждая, что наносит удары с применением высокоточного оружия только по военным объектам.

По данным омбудсмена Республики Арцах Гегама Степаняна, около 7 тыс. человек эвакуированы из 16 общин, подвергшихся агрессии со стороны азербайджанских ВС. В частности, это жители Аскеранского, Мартакертского, Мартунинского и Шушинского районов. По его же данным, по состоянию на 22:30, в результате продолжающейся полномасштабной террористической атаки Азербайджана на Нагорный Карабах насчитывается 27 жертв, среди которых 2 мирных жителя. Число раненых превышает 200 человек