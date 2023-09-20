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 Среда, 20 Сентября 2023 10:33
Наира Бадалян

Армения обратилась в ЕСПЧ с призывом остановить Азербайджан

Армения обратилась в ЕСПЧ с призывом остановить Азербайджан

АрмИнфо.Представитель Армении по международным правовым вопросам обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием применить промежуточную меру, чтобы предотвратить необратимые потери прав гражданского населения в результате крупномасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном против населения Нагорного Карабаха.

Как сообщили в офисе представителя страны по международным правовым вопросам, в частности, Армения потребовала обязать Азербайджан прекратить обстрелы вооруженными силами всех гражданских объектов, населенных пунктов и населения, сообщает представитель РА по международным правовым вопросам.

Напомним, 19 сентября в районе 13:00 ВС Азербайджана начали обстрел пригородов Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха с применением артиллерии и БПЛА.  Официальный Баку заявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера", утверждая, что наносит удары с применением высокоточного оружия только по военным объектам.

По данным омбудсмена Республики Арцах Гегама Степаняна, около 7 тыс. человек эвакуированы из 16 общин, подвергшихся агрессии со стороны азербайджанских ВС. В частности, это жители Аскеранского, Мартакертского, Мартунинского и Шушинского районов. По его же данным, по состоянию на 22:30, в результате продолжающейся полномасштабной террористической атаки Азербайджана на Нагорный Карабах насчитывается 27 жертв, среди которых 2 мирных жителя. Число раненых превышает 200 человек

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