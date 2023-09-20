Среда, 20 Сентября 2023 01:26

АрмИнфо. Азербайджан продолжает военные действия до сих пор и как бы ни было вовлечено международное сообщество, сдерживать Азербайджан ему пока не удается. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян.

«Как мы регулярно предупреждали в последнее время, Азербайджан пытается организовать этническую чистку, а также геноцид в Нагорном Карабахе. Это нападение не только на Нагорный Карабах, но и на Армению, потому что по понятной причине происходящие в Нагорном Карабахе события оказывают влияние на Армению», - сказал он.

Между тем Григорян подчеркнул: «Чтобы оценить наши ресурсы, нам необходимо ответить на самый главный вопрос последнего времени: уходит ли Россия из региона»? В этом контексте он подверг сомнению слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что Россия не собирается уходить из региона. «Действия выражают намерения ярче, чем слова. В данном случае мы видим действие. В Нагорном Карабахе начались масштабные военные действия, существует опасность этнических чисток и геноцида, и, если Россия хочет остаться в регионе, она должна предпринять определенные шаги, чтобы этого не допустить. Если этого не произойдет, шаги не будут предприняты, то на этот вопрос можно ответить положительно именно в том смысле, что Россия хочет уйти из региона», - отметил Григорян.

Отвечая на вопрос о том, что Россия прямым текстом говорит о необходимости отставки нынешнего правительства Армении и тогда она что-то предпримет, Григорян заметил, что «Россия не решает, каким должно быть правительство в Армении». «Придя к власти, мы поехали с Россией в Сирию, проголосовали за Россию во всех международных институтах, не вышли из ОДКБ, не вышли из ЕАЭС, но получили тот же результат - началась война в Нагорном Карабахе, а потом были агрессии против Армении. Если есть желание защитить - защищают, а если не хотят - могут найти тысячу причин», - подчеркнул Григорян.