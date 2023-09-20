Среда, 20 Сентября 2023 01:03

АрмИнфо. В результате столкновений у здания правительства между участниками стихийной акции протеста за отставку Никола Пашияна и полицией, по предварительным данным, пострадали 34 человека, из них 16 полицейских и 18 гражданских лиц. Об этом сообщает Министерство Здравоохранения Армении.

Ситуация особо обострилась после того, как стражи правопорядка стали убирать палатки, приготовленные участниками акции протеста. Демонстранты при этом тщетно пытались не допустить этого.