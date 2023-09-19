Вторник, 19 Сентября 2023 22:54

АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с трибуны ООН поддержал агрессию Азербайджана в отношении Арцаха.

«Карабах- это территория Азербайджана, и все это понимают. Любой другой статус в регионе неприемлем», - заявил президент Турции, выступая на 78-й сесси Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. «Турция поддерживает шаги Азербайджана, направленные на сохранение территориальной целостности», - заявил президент.

По словам турецкого лидера, Анкара ожидает от Еревана выполнения данных общений, в частности открытия «Зангезурского коридора».

Отметим, что сегодня Азербайджан под предлогом антитеррористической операции начал широкомасштабную агрессию против Арцаха. Окончательная цель данной вражеской операции, упразднение Армии обороны Арцаха и деарменизация НКР. Об этом в открытую уже заявила азербайджанская сторона. Вражеская сторона уже предложила арцахцам коридор для выезда из Арцаха, тем самым подтвердим свою цель по организации этничесткой чистки в Нагорном Карабахе.

Международное сообщество, ограничившись сухими призывами прекратить агрессию, продолжают наблюдать за истреблением 120 тысячного коренного населения Арцаха. Также стало известно, что Совбез ООН лишь 21 сентября соберется на экстренное заседание по ситуации вокруг Арцаха.