Вторник, 19 Сентября 2023 21:02

АрмИнфо.Из 6 сел Нагорного Карабаха были эвакуированы мирные жители. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

В частности он сообщил, что люди были эвакуированы из Храморта, Хнапата, Сарнахпюра, Нахичеваника, Мачкалашена и Чанкатага.

Вместе с тем ссылаясь на данные степанакертского морга, Степанян сообщил, что по состоянию на 20:00 в результате азербайджанской агрессии число жертв со стороны Арцаха составило 25 человек, из коих 2 - мирные жители.