Вторник, 19 Сентября 2023 20:45

АрмИнфо.Призываю весь мир ввести санкции против Азербайджана, а Армению - признать независимость Арцаха, права на самоопределение и встать рядом с нами на защиту нашей родины. Об этом в видеообращении в социальной сети Инстаграм заявил экс-госминистр Арцаха Рубен Варданян.

Он также подчеркнул, что Азербайджан позволяет себе подобное только потому что чувствует безнаказанность. <Поражаюсь безнаказанности руководства Азербайджана, которое может себе позволить в день заседания ООН начать вот так просто уничтожать людей, а до этого организовать блокаду Арцаха в течение 10 месяцев>, - сказал Варданян.