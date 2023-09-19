Вторник, 19 Сентября 2023 20:27

АрмИнфо. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Азербайджан прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров.

<Азербайджан должен немедленно прекратить обстрелы и вернуться за стол переговоров>, - заявила Бербок на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Главной задачей, по ее словам, является защита мирных жителей Нагорного Карабаха. В этой связи она заметила, что это является задачей российских солдат, дислоцированных в Арцахе.

Министр считает, что прочный мир между Азербайджаном и Арменией может быть достигнут только за столом переговоров. Бербок заметила, что правительство Германии поддерживает переговоры, проводимые под руководством ЕС. <Учитывая сегодняшнюю эскалацию, это более актуально, чем когда-либо прежде>, - подчеркнула глава МИД Германии.-