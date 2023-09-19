Вторник, 19 Сентября 2023 20:26

АрмИнфо. Депутаты Европарламента (ЕП) призвали Совет ЕС рассмотреть введение санкций против властей Азербайджана за военные действия в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении ЕП.

"Мы самым решительным образом осуждаем сегодняшнее заранее спланированное и неоправданное нападение Азербайджана на Нагорный Карабах. В отсутствие немедленного прекращения продолжающегося нападения мы призываем Совет ЕС фундаментально пересмотреть отношения с Азербайджаном и рассмотреть вопрос о введении санкций против ответственных властей Азербайджана", - говорится в заявлении.