Вторник, 19 Сентября 2023 20:26

АрмИнфо.Объявленный Министерством обороны Азербайджана так называемый <гуманитарный коридор> является ложью для международного сообщества, ловушкой для армян Арцаха. Об этом говорится в заявлении фонда экс Омбудсмена Армении Армана Татояна.

Он отметил, что этот коридор будет использоваться для похищения людей, доказательством чему служат недавние похищения мирных жителей с моста Хакари.

<Мирное население подвергается интенсивным бомбардировкам, люди вынуждены покидать населенные пункты, а азербайджанская власть называет это <гуманитарным коридором> через Лачин. Это этническая чистка, политика геноцида>, - подчеркнул Татоян.