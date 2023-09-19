Вторник, 19 Сентября 2023 20:25

АрмИнфо.Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что военные действия в Нагорном Карабахе должны быть прекращены, Армении и Азербайджану необходимо урегулировать

разногласия дипломатическим путем. Такое мнение глава правительства ФРГ высказал журналистам в Нью-Йорке, где принимает участие в неделе высокого уровня 78- й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

"Армения и Азербайджан сейчас находятся в очень критической ситуации. И по этой причине нам совершенно ясно, что данный эпизод войны должен быть немедленно прекращен", - сказал Шольц. "Речь идет о возвращении на путь дипломатии и попытке найти мирное, взаимосогласованное решение всех проблем, которые необходимо преодолеть между Арменией и Азербайджаном, а также внутри самого Азербайджана", - подчеркнул канцлер ФРГ.