Вторник, 19 Сентября 2023 18:50

АрмИнфо. МИД Австрии призвал Азербайджан прекратить военные действия. Подобное сообщение ведомство опубликовало в своем микроблоге в Твиттер.

<Крайне встревожены агрессией на Южном Кавказе. Призываем Азербайджан прекратить любые военные действия. Сейчас нужна деэскалация>, - говорится в источнике.