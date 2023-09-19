Вторник, 19 Сентября 2023 18:49

АрмИнфо.Президент РФ Владимир Путин до начала <операции> Азербайджана получил от премьер-министра Армении Никола Пашиняна подробное письмо. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Москва и Ереван пришли к соглашению по возобновлению гуманитарной помощи Нагорному Карабаху. <Было подробное письмо, где излагалась точка зрения армянкой стороной [на конфликт в Нагорном Карабахе]. На тот момент происходила большая работа по возобновлению потоком гуманитарной помощи в Карабах>, - сообщил Песков журналистам в ходе конференц-колла. Его слова передает URA.RU.

Пресс-секретарь Кремля уточнил, что эта работа увенчалась успехом. Однако соглашение по гуманитарной помощи не спасло от возобновления боевых действия, заключил Песков. Он уточнил, что с момента последнего письма, Пашинян и Путин не общались.

Ранее, премьер Армении сообщил, что направил президенту РФ письмо на фоне гумкризиса в Арцахе.