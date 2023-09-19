Вторник, 19 Сентября 2023 15:20

АрмИнфо.Необходимо немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе, и начать диалог между Степанакертом и Баку для достижения мирного сосуществования. Об этом на своей странице в X (Twitter) написал спецпредставитель Европейского Союза на Южном Кавказе Тойво Клаар.

"Сегодня мы получили трагические новости о потерях Азербайджана от взрывов мин. Однако нынешняя военная операция еще больше усугубит ситуацию. Немедленное прекращение огня сделает возможным диалог между бакинскими властями и карабахскими армянами, что является единственным путем к мирному сосуществованию", - отметил Клаар.

Отметим, что сегодня ВС Азербайджана открыли огонь по всей линии соприкосновения с подразделениями АО Арцаха.