Вторник, 19 Сентября 2023 14:46

АрмИнфо.Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила Армению с Днем независимости.

В ходе еженедельного брифинга 19 сентября она констатировала, что 21 сентября РА отмечает 32-ую годовщину независимости. <Убеждены, что развитие многогранного сотрудничества между Москвой и Ереваном отвечает коренным интересам народов двух стран. Мы выступаем за укрепление взаимопонимания по основным вопросам двусторонней и региональной повестки дня, а также в пользу укрепления внешнеполитической координации как на международных площадках, так и в рамках общих интеграционных объединений. Мы желаем гражданам союзной Армении, включая и коллектив МИД Республики крепкого здоровья, благополучия и успехов>, - сказала Захарова. Вместе с тем она добавила, что подтверждением серьезности российского настроя и искренности ее подхода по развитию разноплановой взаимовыгодной связи с союзником по ОДКБ, а также укреплять гуманитарное, социально­экономическое присутствие, в том числе и на юге Армении является открытие российского консульства в этом стратегически важном регионе. По ее словам, это лишь один из примеров таких намерений.

<В начале сентября в административный центр Сюникской области - Капан прибыла передовая группа российских дипломатов для подготовки к открытию генконсульства. С учреждением новой точки станет проще налаживать межрегиональные контакты, уплотнять образовательное, культурное взаимодействие, расширять возможности местного бизнеса по налаживанию кооперации с российскими партнерами>, - сказала дипломат.

По ее словам, проживающие в регионе российские граждане получат полный и беспрепятственный доступ к государственным услугами. Она добавила, что сотрудники МИД РФ уже начали подготовку к проведению открытого семинара по консульским вопросам, и все желающие смогут получить исчерпывающие консультации по интересующим их темам. Захарова подчеркнула, что о месте и времени будет сообщено через посольство РФ в Ереване.