Вторник, 19 Сентября 2023 13:22

АрмИнфо.На этой неделе миссия ЕС в Армении (EUMA) переехала в постоянное место своего расположения - в Ехегнадзор (Вайоц-Дзорская область РА). Об этом сообщается на официальной странице миссии в X.

"Согласно операционному плану штаб-квартира EUMA расположена в Ехегнадзоре, оперативные базы - в Джермуке, Горисе, Капане, Мартуни, Иджеване и Ехегнадзоре, а офис связи и поддержки - в Ереване", - говорится в сообщении.

Напомним, что 23 января с.г. Совет ЕС одобрил новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Как говорилось в сообщении ЕС, цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.