|ЕС: необходимо немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе, и начать диалог между Степанакертом и Баку
|Постпредство НКР: Азербайджан начал полномасштабные военные действия против Республики Арцах
|Россия откроет генконсульство в армянском Капане
|Захарова: Москва не получала от Турции предложения провести четырехстороннюю встречу по урегулированию карабахского конфликта
|Азербайджан начал агрессию против Арцаха
|Правящая в Армении партия не ставила вопроса о пересчете голосов избирателей
|Азербайджан начал массированный артобстрел Арцаха - Варданян
|ВСЦ заявляет о своей готовности внести свой вклад в мирное урегулирование арцахской проблемы
|Миссия ЕС в Армении переехала в постоянное место своего расположения - в Ехегнадзор
|АРФД: мир должен оказать давление на Азербайджан, чтобы тот немедленно открыл Лачинский коридор
|Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха из минометов
|Глава МИД Франции прокомментировала доставку гумгрузов в Арцах по двум маршрутам
|Глава МИД Армении на встрече с коллегой из Норвегии отметил важность обуздания максималистских устремлений Азербайджана
|"Независимый наблюдатель" будет следить за процессом пересчета голосов
|В Армии обороны Арцаха отвергли обвинения вражеской стороны о применении систем подавления связи в небе над НКР
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Ереван обвинил Баку в подготовке почвы для новой военной эскалации в регионе и этнических чисток в Арцахе
|В Минобороны Армении и в Армии обороны Арцаха опровергли вражескую дезинформацию
|Глава МИД Армении проинформировал коллег из Эстонии и Сербии о тяжелой гумситуации в регионе
|Степанакерт: Международные акторы, вовлеченные в карабахское урегулирование, должны обеспечить восстановление полноценного функционирования Кашатагского коридора
|Оппозиционер: власти Армении используют свои ресурсы для нанесения ударов по нынешним властям Арцаха
|Власти готовят <грязную> операцию, лидер блока <Мать Армения> призывает всех выйти на улицу
|Встреча Президента Туркменистана с Председателем Европейского Союза
|Аппетит приходит во время еды: Азербайджан продолжает предъявлять Армении и Арцаху новые требования
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Финляндии о тяжелой гуманитарной ситуации в Арцахе из-за деструктивных действий Азербайджана
|В Гражданском договоре позже сообщат о своих дальнейших действиях после столичных выборов
|Самвел Шахраманян: Решение о поставках гумпомощи по дороге Акна-Степанакерт не предполагает никаких уступок в вопросе сохранения нашей субъектности
|Азербайджан и Израиль обсудили взаимодействие в сфере обороны
|Айк Марутян исключил коалицию с ГД, и предложил оппозиции избрать его мэром Еревана без каких-либо предусловий
|Рубен Варданян указал на уроки, которые преподали выборы в Совет старейшин Еревана
|Ереван: В Нью-Йорке не планируется встреча Мирзоян-Байрамов
|Москва: Постепенное улучшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе создаст условия для запуска диалога между Баку и Степанакертом
|Блок "Мать Армения" готов обсудить вопросы сотрудничества с теми политическими силами, которые разделяют его принципы
|Президент Арцаха встретился с группой вынужденных переселенцев из Гадрутского района
|Шарль Мишель заявил о готовности поддержать переговоры между Баку и "карабахскими армянами"
|Суд продлил арест судьи Арусяк Алексанян еще на 3 месяца
|Службу пробации Армении возглавил генсек Уголовно-исполнительной службы
|Начало конца правления ГД? готов ли "Национальный прогресс" к коалиции
|Самвел Шахраманян назначил Артура Арутюняна государственным министром Арцаха
|Инфоштаб Арцаха: По дороге Акна-Степанакерт были доставлены медицинские и гигиенические принадлежности, которые отгружены на склад МККК для проверки
|После ничейного результата со сборной Армении турки решили избавиться от главного тренера сборной
|Столица Армении диктует политическую повестку Армении, и ее приговор - конец нынешнему правительству - заявление
|Инициатор "Айакве": итоги выборов в Совет старейшин Еревана говорят о падении общественного авторитета правящей силы
|Гарибашвили и Эрдоган на встрече в Нью-Йорке обсудили вопросы региональной безопасности
|КПП "Верхний Ларс" с 18 по 24 сентября будет работать в ограниченном режиме
|Андраник Теванян: нынешние выборы рассматриваем, как возможность для полной смены власти в стране
|В МККК надеяться на обеспечение бесперебойности поставок гумпомощи арцахцам
|Партия "Общественный голос" готова сформировать коалицию в Совете старейшин Еревана
|На выборах в Совет старейшин Еревана приняли участие всего 28,44% избирателей - ЦИК
|Если проснувшись утром, человек не признается самому себе, что он чего-то не знает, есть вероятность, что этот день мы проведем неэффективно: Пашинян побывал на открытии отеля "Концепт" COAF
|Маркедонов коснулся последних процессов на Южном Кавказе и целей Турции в этом регионе
|Белорусский военный: Совместные учения миротворческих подразделений США и Армении Eagle Partner возникли не вчера
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию
|Грузовики МККК с гуманитарным грузом для арцахцев направляются в Степанакерт по двум маршрутам
|Глава МИД Ирана и Азербайджана обсудили текущую ситуацию в регионе
|Правящая в Армении партия лидирует на выборах в Совет старейшин Еревана, но большинства у нее нет
|СК РА: по фактам нарушений в ходе выборов в Совет старейшин Еревана возбуждено 8 уголовных дел
|ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в Гегаркунике
|86 театральный сезон Ереванского русского драмтеатра ознаменуется рядом премьер по пьесам Пушкина, Резы, рассказам Булгакова и не только
|Скончался автор великолепных скульптур Ереванского Каскада
|Читать больше
АрмИнфо.На этой неделе миссия ЕС в Армении (EUMA) переехала в постоянное место своего расположения - в Ехегнадзор (Вайоц-Дзорская область РА). Об этом сообщается на официальной странице миссии в X.
"Согласно операционному плану штаб-квартира EUMA расположена в Ехегнадзоре, оперативные базы - в Джермуке, Горисе, Капане, Мартуни, Иджеване и Ехегнадзоре, а офис связи и поддержки - в Ереване", - говорится в сообщении.
Напомним, что 23 января с.г. Совет ЕС одобрил новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Как говорилось в сообщении ЕС, цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.
|ЕС: необходимо немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе, и начать диалог между Степанакертом и Баку
|Постпредство НКР: Азербайджан начал полномасштабные военные действия против Республики Арцах
|Россия откроет генконсульство в армянском Капане
|Захарова: Москва не получала от Турции предложения провести четырехстороннюю встречу по урегулированию карабахского конфликта
|Азербайджан начал агрессию против Арцаха
|Правящая в Армении партия не ставила вопроса о пересчете голосов избирателей
|Азербайджан начал массированный артобстрел Арцаха - Варданян
|ВСЦ заявляет о своей готовности внести свой вклад в мирное урегулирование арцахской проблемы
|Миссия ЕС в Армении переехала в постоянное место своего расположения - в Ехегнадзор
|АРФД: мир должен оказать давление на Азербайджан, чтобы тот немедленно открыл Лачинский коридор
|Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха из минометов
|Глава МИД Франции прокомментировала доставку гумгрузов в Арцах по двум маршрутам
|Глава МИД Армении на встрече с коллегой из Норвегии отметил важность обуздания максималистских устремлений Азербайджана
|"Независимый наблюдатель" будет следить за процессом пересчета голосов
|В Армии обороны Арцаха отвергли обвинения вражеской стороны о применении систем подавления связи в небе над НКР
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Ереван обвинил Баку в подготовке почвы для новой военной эскалации в регионе и этнических чисток в Арцахе
|В Минобороны Армении и в Армии обороны Арцаха опровергли вражескую дезинформацию
|Глава МИД Армении проинформировал коллег из Эстонии и Сербии о тяжелой гумситуации в регионе
|Степанакерт: Международные акторы, вовлеченные в карабахское урегулирование, должны обеспечить восстановление полноценного функционирования Кашатагского коридора
|Оппозиционер: власти Армении используют свои ресурсы для нанесения ударов по нынешним властям Арцаха
|Власти готовят <грязную> операцию, лидер блока <Мать Армения> призывает всех выйти на улицу
|Встреча Президента Туркменистана с Председателем Европейского Союза
|Аппетит приходит во время еды: Азербайджан продолжает предъявлять Армении и Арцаху новые требования
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Финляндии о тяжелой гуманитарной ситуации в Арцахе из-за деструктивных действий Азербайджана
|В Гражданском договоре позже сообщат о своих дальнейших действиях после столичных выборов
|Самвел Шахраманян: Решение о поставках гумпомощи по дороге Акна-Степанакерт не предполагает никаких уступок в вопросе сохранения нашей субъектности
|Азербайджан и Израиль обсудили взаимодействие в сфере обороны
|Айк Марутян исключил коалицию с ГД, и предложил оппозиции избрать его мэром Еревана без каких-либо предусловий
|Рубен Варданян указал на уроки, которые преподали выборы в Совет старейшин Еревана
|Ереван: В Нью-Йорке не планируется встреча Мирзоян-Байрамов
|Москва: Постепенное улучшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе создаст условия для запуска диалога между Баку и Степанакертом
|Блок "Мать Армения" готов обсудить вопросы сотрудничества с теми политическими силами, которые разделяют его принципы
|Президент Арцаха встретился с группой вынужденных переселенцев из Гадрутского района
|Шарль Мишель заявил о готовности поддержать переговоры между Баку и "карабахскими армянами"
|Суд продлил арест судьи Арусяк Алексанян еще на 3 месяца
|Службу пробации Армении возглавил генсек Уголовно-исполнительной службы
|Начало конца правления ГД? готов ли "Национальный прогресс" к коалиции
|Самвел Шахраманян назначил Артура Арутюняна государственным министром Арцаха
|Инфоштаб Арцаха: По дороге Акна-Степанакерт были доставлены медицинские и гигиенические принадлежности, которые отгружены на склад МККК для проверки
|После ничейного результата со сборной Армении турки решили избавиться от главного тренера сборной
|Столица Армении диктует политическую повестку Армении, и ее приговор - конец нынешнему правительству - заявление
|Инициатор "Айакве": итоги выборов в Совет старейшин Еревана говорят о падении общественного авторитета правящей силы
|Гарибашвили и Эрдоган на встрече в Нью-Йорке обсудили вопросы региональной безопасности
|КПП "Верхний Ларс" с 18 по 24 сентября будет работать в ограниченном режиме
|Андраник Теванян: нынешние выборы рассматриваем, как возможность для полной смены власти в стране
|В МККК надеяться на обеспечение бесперебойности поставок гумпомощи арцахцам
|Партия "Общественный голос" готова сформировать коалицию в Совете старейшин Еревана
|На выборах в Совет старейшин Еревана приняли участие всего 28,44% избирателей - ЦИК
|Если проснувшись утром, человек не признается самому себе, что он чего-то не знает, есть вероятность, что этот день мы проведем неэффективно: Пашинян побывал на открытии отеля "Концепт" COAF
|Маркедонов коснулся последних процессов на Южном Кавказе и целей Турции в этом регионе
|Белорусский военный: Совместные учения миротворческих подразделений США и Армении Eagle Partner возникли не вчера
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию
|Грузовики МККК с гуманитарным грузом для арцахцев направляются в Степанакерт по двум маршрутам
|Глава МИД Ирана и Азербайджана обсудили текущую ситуацию в регионе
|Правящая в Армении партия лидирует на выборах в Совет старейшин Еревана, но большинства у нее нет
|СК РА: по фактам нарушений в ходе выборов в Совет старейшин Еревана возбуждено 8 уголовных дел
|ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в Гегаркунике
|86 театральный сезон Ереванского русского драмтеатра ознаменуется рядом премьер по пьесам Пушкина, Резы, рассказам Булгакова и не только
|Скончался автор великолепных скульптур Ереванского Каскада
|Читать больше
|У Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
|Читать больше
|Слушания по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 14 сентября
|Завтра в Арцахе выберут нового президента: И.о. главы государства призвал арцахцев к трезвости
|СК: в Сюникской области задержаны семеро граждан, в том числе блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян
|Бывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в Арцахе
|Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему "Эмоциональный капитал. Как превратить эмоции в доход"
|Может, пришло время для общенациональной мобилизации? - Давид Ананян
|Д. Песков: из Армении Россия уходить не может
|Риск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном значительно увеличился - эксперт
|ЦИК Армении принял пять коробок с подписями граждан
|Генерал: Арцах сможет бороться и оставаться армянским только в одном случае
|Жители Еревана в основе своей индифферентны к выборам столичного Совета старейшин
|Правозащитник считает неслучайным запрет на въезд в Армению таким проармянским деятелям как Виктор Кривопусков и Константин Затулин
|Кандидат в мэры: правительство и парламентская оппозиция играют в политический пинг-понг
|Президент Арцаха направил международному сообществу срочное послание с просьбой предотвратить геноцид народа Арцаха
|Безнаказанность дает зеленый свет новым преступлениям: Замглавы МИД Армении отреагировал за заявление Алиева