Вторник, 19 Сентября 2023 10:39

АрмИнфо. Не добившись нужного результата по итогам выборов в Совет старейшин Еревана, власти Армении готовят <грязную операцию>. Об этом в своем видео­обращении заявил лидер блока <Мать Армения>, бывший депутат Национального Собрания РА Андранник Теванян.

По его словам, сегодня власти страны намерены провести пересчет голосов по всем избирательным участкам и обеспечить необходимое количество голосов. <Те 100 голосов, при отсутствии которых они проиграли, власти хотят сфальсифицировать итоги выборов, отобрав один мандат у нашего народа>, - заявил Теванян.

Он в очередной раз выразил признательность избирателям, которые пришли на избирательные участки и указали правящей в стране партии <Гражданский договор> ее место на политической сцене республики. <Тем самым, избиратели четко заявили об отсутствии общественного доверия к Николу Пашиняну (премьер-министр РА - ред.). Я не обвиняю тех, кто не пришел на выборы, поскольку у каждого - своя мотивация, но, независимо от того, кто принимал участие в выборах и кто не участвовал в них, если сегодня вдруг николовцы решат присвоить себе часть электората, украв, тем самым так необходимый им один мандат, призываю всех выйти на улицы и стать хозяевами своего голоса. Призываю всех общественно-политических сил быть готовыми к тому, чтобы выйти на улицы, если вдруг <Гражданский договор> примет решение наглым образом сфальсифицировать результаты выборов. Они самым очевидным образом готовятся это сделать>, - заявил Теванян.

Он добавил, что власти, увидев, что не могут иным образом решить возникшую дл них проблему, решили путем пересчета голосов осуществить махинации. Теванян заметил, что доверенные лица блока будут присутствовать на процессе пересчета голосов, но народ должен быть готовым выйти на улицы. <Сегодня решается очень важный вопрос, и если действительно будут попытки сфальсифицировать результаты выборов, мы все должны будем выйти на решительную борьбу. Предупреждаю <Гражданский договор> о том, чтобы не смели делать этого. Ответственность за все то, что они собираются сделать, будет полностью лежать на них. Они начинают терять власть, и мы будем последовательны в этом вопросе>, - отметил бывший депутат НС РА.

Напомним, что согласно результатам голосования, полученным со всех из 475 избирательных участков, лидирует правящая партия "Гражданский договор" и лидер ее списка, вице- мэр Тигран Авинян, за которых проголосовали 32,57% избирателей. На втором месте с 18,89% голосов избирателей находится партия "Национальный прогресс", возглавляемая бывшим мэром Еревана Айком Марутяном. Замыкает тройку лидеров блок "Мать Армения" во главе с бывшим депутатом Национального Собрания РА Андраником Теваняном. По предварительным данным, блок получает 15,43% голосов избирателей.

Выборы в Совет старейшин Еревана состоялись 17 сентября. По их итогам, будет сформирован Совет старейшин из 65 членов, которые, в свою очередь, выберут столичного градоначальника. Для того, чтобы пройти в Совет старейшин, партиям нужно было набрать как минимум 4% голосов избирателей, блокам - 6%. Новый Совет должен вступить в полномочия 10 октября. Выборы мэра проводятся в течение 2 недель после получения мандатов.

Право голоса на выборах имели 824250 жителей Еревана, а также 14 тысяч 839 человек, не имеющих гражданства Армении, но зарегистрированных в реестре населения столицы и проживающих в городе не менее 1 года. За ходом голосования следили 350 местных наблюдателей и 24 иностранных.