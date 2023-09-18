Понедельник, 18 Сентября 2023 20:14

АрмИнфо.Бывший мэр Еревана, кандидат в градоначальники от партии <Национальный прогресс> Айк Марутян опубликовал список новоизбранных членов Совета старейшин Еревана от своей партии и выразил свою позицию по созданию коалиции с какой-либо политической силой.

<Дорогие ереванцы, я вновь подтверждаю свою позицию. Мы исключаем сотрудничество с партией < Гражданский договор> (ГД) А об остальном - в видео.

То, о чем я заявляю, было подтверждено на заседани новоизбранной фракции партии <Национальный конгресс> единогласным голосованием.

Айк Марутян

Айк Григорян

Изабелла Абгарян

Григор Ерицян

Кристина Варданян

Педро Зарокян

Иосиф Кубатян

Самвел Меликян

Аракси Диланян

Арам Торосян

Роберт Цовян

Нарине Арамян

Тигран Петросян

Арам Манукян>,- написал он на своей странице в Фейсбук.

При этом, в своем видеообращении Марутян констатировал, что власти Армении потерпели поражение на этих выборах.

Он напомнил, что в Совете старейшин 65 мандатов, и они распределились следующим образом. : "Гражданский договор" - 24 мандата, "Национальный прогресс" - 14 мандатов, блока "Мать Армения" - 12 мандатов, партия "Республика" - 8 мандатов, партия "Общественный голос" - 7 мандатов. Марутян добавил, что таким образом, у властей всего 24 мандата.

Касаясь возможности создания коалиции с другими оппозиционными политическими силами, указав на наличие у всех четырех политических сил, прошедших порог, идеологических и политических разногласий, Марутян предложил себя в качестве градоначальника Еревана.

При этом он призвал остальные оппозиционные силы поддержать его без создания коалиции, обычных и теневых договоренностей и предусловий как представителя оппозиционной силы, набравшей больше всего голосов, а самим продолжить деятельность в оппозиционном поле.

По его словам, таким образом "Гражданский договор" будет лишен власти.

В случае же, если оппозиционные силы не захотят поддержать это его предложение, Марутян предложил другой вариант - пойти на новые выборы.

Марутян заявил, что оппозиция может сделать так, чтобы на первом заседании по выборам мэра не был обеспечен кворум, для чего в заседании не примут участие 33 члена оппозиционных фракций Совета старейшин.

Напомним, что выборы в Совет старейшин Еревана состоялись 17 сентября. Согласно результатам голосования, на выборах мэра армянской столицы лидирует правящая партия "Гражданский договор" и лидер ее списка, вице- мэр Тигран Авинян, за которых проголосовали 32,57% избирателей. На втором месте с 18,89% голосов избирателей находится партия "Национальный прогресс", возглавляемая бывшим мэром Еревана Айком Марутяном. Замыкает тройку лидеров блок "Мать Армения" во главе с бывшим депутатом Национального Собрания РА Андраником Теваняном. По предварительным данным, блок получает 15,43% голосов избирателей. У остальных политических сил голоса распределились следующим образом: Партия "Общественный голос" - 9,68% Партия "Справедливая Армения" - 1,12% Партия "Победа" - 1,71% Партия "Сила Родины" - 0,74% Европейская партия Армении - 1,11% Партия "Во имя социальной справедливости" - 0,34% Партия "Республика" - 11,32% Партия "Единая Армения" - 0,55% Партия "Просвещенная Армения" - 1,8% Партия "Демократическая консолидация" - 1,01% Партия "Страна для

жизни" - 3,64%. Совет старейшин Еревана состоит из 65 членов и избирает мэра сроком на 5 лет.