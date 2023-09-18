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АрмИнфо.Двусторонняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в настоящее время не стоит на повестке. Об этом армянским СМИ сообщила официальный представитель МИД РА Ани Бадалян.
При этом она добавила, что обо всех остальных встречах МИД РА своевременно предоставит информацию.
В Баку также заявили, что встречи Мирзоян-Байрамов в Нью-Йорке не планируется.
Напомним, что главы МИД Армении и Азербайджана находятся в Нью-Йорке для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН.
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|Президент Арцаха встретился с группой вынужденных переселенцев из Гадрутского района
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|КПП "Верхний Ларс" с 18 по 24 сентября будет работать в ограниченном режиме
|Андраник Теванян: нынешние выборы рассматриваем, как возможность для полной смены власти в стране
|В МККК надеяться на обеспечение бесперебойности поставок гумпомощи арцахцам
|Партия "Общественный голос" готова сформировать коалицию в Совете старейшин Еревана
|На выборах в Совет старейшин Еревана приняли участие всего 28,44% избирателей - ЦИК
|Если проснувшись утром, человек не признается самому себе, что он чего-то не знает, есть вероятность, что этот день мы проведем неэффективно: Пашинян побывал на открытии отеля "Концепт" COAF
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|Белорусский военный: Совместные учения миротворческих подразделений США и Армении Eagle Partner возникли не вчера
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию
|Грузовики МККК с гуманитарным грузом для арцахцев направляются в Степанакерт по двум маршрутам
|Глава МИД Ирана и Азербайджана обсудили текущую ситуацию в регионе
|Правящая в Армении партия лидирует на выборах в Совет старейшин Еревана, но большинства у нее нет
|СК РА: по фактам нарушений в ходе выборов в Совет старейшин Еревана возбуждено 8 уголовных дел
|ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в Гегаркунике
|86 театральный сезон Ереванского русского драмтеатра ознаменуется рядом премьер по пьесам Пушкина, Резы, рассказам Булгакова и не только
|Скончался автор великолепных скульптур Ереванского Каскада
|Участники марша в поддержку <Гражданского договора> напали на журналистов
|В преддверии выборов в Совет старейшин Еревана правящая партия провела шествие по улицам Еревана
|Министр Внутренних дел Армении призвал коллег из СНГ обратить внимание на тенденцию роста киберпреступности
|Гнел Саносян: Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут в свободной, справедливой и прозрачной атмосфере
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|Совместными усилиями сможем найти новые площадки для сотрудничества - Посол Великобритании губернатору Ширака
|Заключительный опрос консалтинговой компании MPG определил главных кандидатов на должность мэра Еревана
|Генпрокуратура требует конфискации имущества у экс-главы КРОУ Роберта Назаряна
|В Армении возросло доверие к Евросоюзу - результаты опроса
|Армянские школьники завоевали золото, серебро и бронзу на Международной юношеской олимпиаде Европы по информатике
|Д-р Эйбнер: цели Азербайджана очень конкретны: получить земли без армян
|Кэролайн Кокс: если падет Арцах, падет и Армения
|Президент Туркменистана предложил создать Энергетический диалог стран Центральной Азии
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|Эдмон Марукян: Вывод азербайджанских войск с оккупированных территорий Армении может стать серьезным шагом на пути к укреплению доверия между сторонами
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|Активисты ANCA требуют от конгрессменов срочных шагов по предотвращению геноцида арцахских армян
|Госдеп настаивает на немедленном открытии Лачинского коридора
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