Понедельник, 18 Сентября 2023 17:44

АрмИнфо.Двусторонняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в настоящее время не стоит на повестке. Об этом армянским СМИ сообщила официальный представитель МИД РА Ани Бадалян.

При этом она добавила, что обо всех остальных встречах МИД РА своевременно предоставит информацию.

В Баку также заявили, что встречи Мирзоян-Байрамов в Нью-Йорке не планируется.

Напомним, что главы МИД Армении и Азербайджана находятся в Нью-Йорке для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН.