Понедельник, 18 Сентября 2023 17:00

АрмИнфо. Команда специалистов блока <Мать Армения> изучает причины низкой явки избирателей на выборах в Совет старейшин Еревана. Об этом 18 сентября на пресс­конференции заявил лидер блока Андраник Теванян.

По его словам, проголосовав за блок, избиратели фактически обеспечили поражение правящей партии <Гражданский договор>. Теперь

перед блоком стоит задача осуществить смену власти в стране. Теванян уверен, что такая возможность имеется, и она реальна. <Мы начинаем этот процесс с Еревана. Очень важно, чтобы при активном участии избирателей было сформировано временное правительство, которое через год проведет досрочные парламентские выборы>, - сказал лидер блока.

Он отметил, что по результатам выборов появились несколько схем и вариантов по управлению городом. Теванян заметил, что блок готов обсудить вопросы сотрудничества с теми политическими силами, которые разделяют его подходы и принципы. Речь, в частности, идет о трех основных принципах: оценка деятельности партии <Гражданский договор> и лично ее лидера - премьер-министра РА Никола Пашиняна, та сила, которая желает сотрудничать с блоком, не должна иметь ничего общего с правящей партией, и полная смена власти в стране. <Мы открыты для обсуждений и и достижения конкретных результатов>, - отметил лидер блока.

Он отметил, что в ходе всего выборного процесса были зафиксированы многочисленные нарушения. <В 2018 году они, ссылаясь на свою неопытность, принимали нарушения в ходе выборов, спустя пять лет после прихода к власти, они говорят, что, да, мы сдаем Арцах, но мы демократы и выборы не фальсифицируем, но мы все были свидетелями этих нарушений. Взорвался последний <мыльный пузырь> в ходе этих выборов>, - подчеркнул Теванян. Он добавил, что сейчас задачей общественности является мобилизация сил народа для смещения нынешней власти и формирования новой.

Теванян добавил, что по положению на вечер 18 сентября, каки-либо переговоров о формировании коалиции блока с другими силами не ведется. Звучат лишь предложения, инициативы, но до переговоров дело пока не дошло. <Для меня не важен мандат члена Совета старейшин Еревана, не нужна и должность мэра города, для меня важно - смена власти по всей стране, что позволит обеспечить безопасность Армении и Арцаха. При сохранении власти Пашиняна страну ждут кошмарные события, и нашей сверхзадачей должно стать обслуживание повестки, связанной с безопасностью>, - сказал лидер блока.