Понедельник, 18 Сентября 2023 13:08

АрмИнфо. Необходимо всеми силами избежать повторения ситуации во время выборов в Гюмри. Об этом говорится в заявлении Союза офицеров запаса Службы национальной безопасности РА.

"17 сентября состоялись выборы Совета старейшин Еревана. Блок <Мать Армения> и другие оппозиционные силы добились блестящего результата, с чем мы всех нас поздравляем. Мы были уверены, что Андранику Теваняну удастся правильно и грамотно организовать избирательную кампанию. Активное участие в выборах приняли и офицеры резерва всех силовых структур, за что мы им признательны>, - говорится в заявлении.

Его авторы отметили, что прогнозы, касающиеся настроений правящей силы в Ереване и перспективы возможной победы, оправдались, как это было на выборах в Совет старейшин Гюмри в 2021 году, где партии <Гражданский договор> все же удалось сформировать местную власть исключительно в результате закулисных договоренностей. <Повторение гюмрийского сценария в Ереване должно быть исключено всеми силами, народ этого не потерпит. Мы сожалеем, что оппозиция на выборах в Совет старейшин не объединилась, а часть просто избрала путь бойкота. В противном случае блок <Мать Армения> добился бы лучшего результата. Однако мы уважаем решение граждан именно таким образом отвергнуть власть. Будем надеяться, что оппозиционные силы, преодолевшие збирательный порог, объединятся и сформируют городские власти>, - говорится в заявлении Союза.

В нем также подчеркивается, что преобладающие в Ереване настроения доказывают, что сегодня столица диктует политическую повестку дня Армении, и ее приговор - конец нынешнему правительству.

Напомним, что на состоявшихся накануне выборов в Совет старейшин Еревана ни одной политической силе не удалось набрать 50%-го результата, а это означает, что при выборах столичного градоначальника партиям и блокам придется сформировать коалиции. По итогам выборного процесса будет сформирован Совет старейшин из 65 членов, которые, в свою очередь, выберут столичного градоначальника. Для того, чтобы пройти в Совет, партиям нужно было набрать как минимум 4% голосов избирателей, блокам - 6%. Новый Совет должен вступить в полномочия 10 октября. Выборы мэра проводятся в течение 2 недель после получения мандатов. Право голоса на выборах имели 824250 жителей Еревана, а также 14 тысяч 839 человек, не имеющих гражданства Армении, но зарегистрированных в реестре населения столицы и проживающих в городе не менее 1 года. За ходом голосования следили 350 местных наблюдателей и 24 иностранных. Явка избирателей составила 28,44%.