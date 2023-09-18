Понедельник, 18 Сентября 2023 11:50

АрмИнфо. В результате настойчивых дипломатических усилий по достижению гуманитарного консенсуса между лицами, принимающими решения, Международный комитет Красного Креста (МККК) в понедельник доставляет партии пшеничной муки и предметов первой необходимости нуждающимся людям через Кашатагский (Лачинский) коридор и Агдамская (Акна) дорога. Об этом заявила региональный директор МККК по Европе и Центральной Азии Ариана Бауэр.

<Мы чрезвычайно рады тому, что многие люди, нуждающиеся в гуманитарной помощи, наконец-то получат столь необходимую поддержку в ближайшие дни. Структурам здравоохранения не хватает медикаментов. Люди часами стоят в очередях за хлебом. Им срочно нужна устойчивая помощь посредством регулярных гуманитарных поставок. Этот консенсус позволил нашим командам возобновить эту жизненно важную работу>, - сказала Ариана Бауэр,

При этом в заявлении на сайте гуманитарной организации отмечается, что в последние недели МККК вел переговоры с лицами, принимающими решения, о вариантах доставки помощи в этот район по различным маршрутам, включая Кашатагский коридор и дорогу через Акну. В операции в понедельник участвовали два грузовика, которые одновременно доставляли товары как по Кашатагскому коридору, так и по дороге через Акну.

<Я надеюсь, что этот консенсус позволит возобновить движение наших сугубо гуманитарных конвоев не только сегодня, но и в ближайшие недели, чтобы мы могли регулярно доставлять помощь тем, кто в ней нуждается. Наша цель - охватить тех, кто больше всего нуждается в помощи, в соответствии с нашими фундаментальными принципами нейтралитета, беспристрастности и независимости>, - резюмировала Ариана Бауэр.

В свою очередь в пресс-службе российского миротворческого контингента (РМК) сообщили первые машины в сопровождении РМК прошли по маршруту Акна (Агдам) - Степанакерт, находятся в столице Нагорного Карабаха и осуществляют разгрузку на складе МККК.

<В состав груза вошли детские подгузники, наборы для инъекций и капельницы. В настоящее время в Степанакерт по Кашадагскому коридору в сопровождении РМК движется вторая колонна МККК, которая параллельно с первой прошла пункт пропуска на мосту через КПП <Лачин>. Начать поставки гуманитарной помощи удалось благодаря усилиям России и её миротворцев>, - отмечалось в сообщении.

СМИ сообщают, что товар, завезенный через Азербайджан, приехала из РФ, и не имеет ничего общего с Красным Полумесяцем. Машина была загружена швейцарскими, испанскими, российскими товарами, в основном этопредметы гигиены и лекарства.

Напомним, что Арцах находится в азербайджанской блокаде с 12 декабря 2022 года.