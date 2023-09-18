Понедельник, 18 Сентября 2023 11:15

АрмИнфо.В селе Дебет Лорийской состоялась церемония открытия отеля "Концепт" Фонда "Дети Армении" и на открытии Фестиваля искусства, ремёсел и музыки, цель которого - способствовать увеличению экономической и туристической привлекательности Лори.

На открытии присутствовал премьер-министр Никол Пашинян, вице-премьер Тигран Хачатрян, вице-спикер НС Рубен Рубинян, депутаты, министры, президент-основатель благотворительного фонда "Дети Армении" (COAF) Гаро Армен, исполнительный директор COAF Лиана Галтахчян и другие.

Расположенные в смарт-городке COAF отель "Концепт" и конференц-центр будут служить местом проведения развлекательных, профессиональных и общественных мероприятий, обеспечивая тем самым непрерывность и расширение образовательных программ COAF в Лори.

В своей речи премьер-министр приветствовал инициативу фонда <Дети Армении>, отметив что высоко оценивает деятельность фонда в том числе и потому, что она не ограничивается образованием детей, подростков и молодежи. <Здесь применяется концепция, которая рассматривает в качестве бенефициара образования каждого, независимо от возраста, и всех, кто хочет совершенствовать свои навыки. Однако также очень важно помогать людям, чтобы они сами признали необходимость больше познавать>, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что приехал в Дебед из Котайкской области, где присутствовал на открытии 10-го юбилейного Фестиваля сельской жизни и традиций, который в этом году проходит в населенном пункте Дзорахпюр Котайкской области. Цель ежегодного фестиваля урожая - внести вклад в развитие устойчивого сельского хозяйства и сельских общин Армении посредством позитивных изменений. Фестиваль является уникальной площадкой, где фермеры, производители, переработчики, покупатели и различные организации и потенциальные инвесторы встречаются для обмена опытом, сотрудничества и поиска новых рынков. Ежегодно в фестивале принимают участие около 200 фермеров и фермерских групп.

<Самые большие проблемы в нашем аграрном секторе начинаются с того момента, когда мы не признаемся себе, что чего-то не знаем и что можем чему-то научиться: < > .. Поэтому я очень радуюсь, когда вижу развитие этого смарт-центра. Я радуюсь, когда вижу подход таких представителей нашей диаспоры, как Гаро Армен, потому что думаю, что своей работой они также меняют отношение Армении к диаспоре и отношение диаспоры к Армении", - сказал Никол Пашинян. По словам премьер-министра, благодаря фонду "Дети Армении", фонду "Тумо" и другим подобным программам переосмысливается слово благотворительность, поскольку, по его мнению, даже те средства, которые выделяются на благотворительность, очень важно инвестировать в проекты развития.

"Уже двадцать лет COAF своей деятельностью создает множество возможностей в сельских общинах Армении. С запуском отеля "Концепт" мы не только пожинаем плоды нашей мечты, но и строим новое будущее. Это результат мощного потенциала каждого члена нашей команды, который каждый раз воплощается в жизнь благодаря сплоченности и инновациям. Это больше, чем просто структура. Это маяк надежды, символ наших общих мечтаний и путь к светлому будущему", - в своей приветственной речи сказал президент-основатель благотворительного фонда "Дети Армении" (COAF) Гаро Армен.

Фестиваль COAF, который принимает тысячи посетителей в Дебете, объединяет музыкальные таланты Армении, региональных артистов и ремесленников. Фестиваль проводится в рамках инициативы "Лори: твое следующее направление", которая реализуется при поддержке программы "ITTD" инициативы "ЕС для бизнеса" Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ). В рамках фестиваля более 30 предпринимателей, многие из которых являются бенефициарами программ экономического развития COAF, представляют свою продукцию. Посетители могут приобрести чаи и сельскохозяйственную продукцию, одежду, предметы ухода и косметики, различные изделия ручной работы - сумки, сувениры и т.д.