Понедельник, 18 Сентября 2023 11:03

АрмИнфо.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении опубликовала предварительные данные по выборам в Совет старейшин Еревана, которые свидетельствуют об отсутствии каких- либо сюрпризов в процессе голосования.

Согласно данным ЦИК, полученным со всех из 475 избирательных участков , на выборах мэра армянской столицы лидирует правящая партия <Гражданский договор> и лидер ее списка, вице- мэр Тигран Авинян, за которых проголосовали 32,57% избирателей.

На втором месте с 18,89% голосов избирателей находится партия <Национальный прогресс>, возглавляемая бывшим мэром Еревана Айком Марутяном. Замыкает тройку лидеров блок <Мать Армения> во главе с бывшим депутатом Национального Собрания РА Андраником Теваняном. По предварительным данным, блок получает 15,43% голосов избирателей.

У остальных политических сил голоса распределились следующим образом:

Партия "Общественный голос" - 9,68%

Партия "Справедливая Армения" - 1,12%

Партия "Победа" - 1,71%

Партия "Сила Родины" - 0,74%

Европейская партия Армении - 1,11%

Партия "Во имя социальной справедливости" - 0,34%

Партия "Республика" - 11,32%

Партия "Единая Армения" - 0,55%

Партия "Просвещенная Армения" - 1,8%

Партия "Демократическая консолидация" - 1,01%

Партия "Страна для жизни" - 3,64%

Напомним, что выборы в Совет старейшин Еревана состоялись 17 сентября. По их итогам, будет сформирован Совет старейшин из 65 членов, которые, в свою очередь, выберут мэра столицы сроком на 5 лет. Для того, чтобы пройти в Совет старейшин, партиям нужно набрать как минимум 4% голосов избирателей, блокам - 6%. Новый Совет должен вступить в полномочия 10 октября. Выборы мэра проводятся в течение 2 недель после получения мандатов.

Право голоса на выборах имеют 824250 жителей Еревана, а также 14 тысяч 839 человек, не имеющих гражданства Армении, но зарегистрированных в реестре населения столицы и проживающих в городе не менее 1 года. За ходом голосования следили 350 местных наблюдателей и 24 иностранных.