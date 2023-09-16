Суббота, 16 Сентября 2023 14:20

АрмИнфо.ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в Гегаркунике.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, 16 сентября с 00:20 до 00:40 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным на участке Джил (Гегаркуникская область).

Ранее, ведомство опровергло распространенное азербайджанским минобороны сообщение о том, что подразделения ВС Армении 15 сентября с 21:15 до 22:05 якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы.