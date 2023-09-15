Пятница, 15 Сентября 2023 18:24

АрмИнфо.Новый концертный сезон Государственной филармонии Армении ознаменуется исключительным проектом - впервые в Армении выступит с концертом известный французский струнный квартет <Диотима>.

Согласно сообщению пресс-службы организаторов концерта, 22 сентября музыканты квартета Юн- Пэн Чжао (первая скрипка), Лео Марилье (вторая скрипка),

Франк Шевалье (альт), Пьер Морле (виолончель) проведут мастер -класс для учащихся ереванской консерватории им. Комитаса.

На следующий день, 23 сентября, в 19:00, в Концертном зале им. А. Бабаджаняна состоится концерт струнного квартета, в программе которого произведения Дьёрдя Лигети, Леоша Яначека, Людвига ван Бетховена.

Струнный квартет "Диотима" был основан в 1996 году выпускниками Парижской национальной консерватории. В репертуаре музыкантов произведения ХХ века, а также особое внимание квартет уделяет современным сочинениям в духе классико-романтических традиций.

Проект осуществляется при содействии Посольства Франции в Армении.