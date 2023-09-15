Пятница, 15 Сентября 2023 18:23

АрмИнфо. Губернатор Ширакской области Мушег Мурадянян и посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Армения Джон Патрик Галлагер обсудили перспективы сотрудничества.

Как сообщили в областной администрации, в ходе встречи глава региона выразил готовность к сотрудничеству, подчеркнув важность децентрализованного партнерства и реализации инициатив, направленных на развитие региона. <Я думаю, что возможно обсудить реалистичную повестку дня и разработать четкие практические шаги, над которыми мы сможем работать вместе>, - отметил он.

Посол Галлахер, в свою очередь, выразил надежду а то, что стороны совместными усилиями смогут найти новые платформы для сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с различными государственными и частными программами, реализуемыми в Ширакской области, в частности, были определены сферы, представляющие взаимный интерес, такие как текстильная промышленность и информационные технологии. Затронута тема повышения роли женщин и вовлечения их в политику и бизнес, развития творческого предпринимательства и расширения прав и возможностей женского пола.