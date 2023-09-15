Пятница, 15 Сентября 2023 18:22

АрмИнфо. Консалтинговая компания MPG, которая является официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup, презентовала итоговый, замыкающий опрос в преддверии выборов в Совет старейшин Еревана.

В ходе пресс-конференции 15 сентября глава компании MPG Арам Навасардян представил опрос под наименованием <Утро:все просыпаются>, результаты которого немногим отличаются от проведенных ранее 2 опросов, связанных с выбором мэра - <Свидетели мэра> (5-6 сентября) и <Ночь, город засыпает> (28-30 августа).

Согласно результатам, большинство респондентов (22,5%) готовы поддержать своими голосами правящую партию <Гражданский договор> (Тигран Авинян), далее следует партия <Национальный прогресс> (Айк Марутян) - 14,3% и партия <Мать Армения> (Андраник Теванян) - 7,8%.

Оставшиеся голоса респонденты готовы отдать за <Общественный голос> - 6,7%, <Страну для жизни> - 5,7%, <Республику> - 5,2%, <Лусавор Айастан> - 3,8%, <Победу> - 3,6%, <Справедливую Армению> - 2,3%, <Силу Родины> - 1,9%, <Единую Армению> - 1,3%, Европейскую партию Армении и <Демократическую консолидацию> - по 1,1%. При этом 9,9% опрошенных затруднились ответить, а 11,6% и вовсе отказались говорить о своих предпочтениях.

Согласно результатам опроса, однозначно придут голосовать на выборы 55% респондентов, <скорее да> ответили - 13,8%, скорее нет - 8,4%, однозначно нет -20,7%, затруднились с ответом 2,1%.

На вопрос "является для вас должность мэра политической должностью или это управляющий/менеджер Еревана", 43,1% опрошенных ответили, что это менеджер (в сравнении с апрельским опросом <Оплевали, очернили> спад голосов на 14%), 39,4% - уверены, что это политическая должность (рост в сравнении с апрелем на 5%), затруднились ответить 17,5% (против 4,5% в апреле).

При этом только 32,7% респондентов ознакомилось с предвыборными программами политических сил. Среди них большинство (42,7%) проявило интерес к <Гражданскому договору>, 14,5% - изучали программу партии <Страна для жизни>, 13,7% - <Национальный прогресс>, 9,2% - <Республика>, 7,6% - <Мать Армения>, 7,3% - <Общественный голос>, 4,2% - <Лусавор Айастан> и <Европейская партия Армении>, 3,8% - <За социальную справедливость>, 3,4% - <Сила Родины>, 3,1% - <Справдливая Армения>, 3,1% - <Победа> , 2,3% - Единая Армения , 0,8% - <Демократическая консолидация>. 19,5 % -заявили, что познакомились со всеми программами, 12,6% - затруднились с ответом.

Невысоким остается процент граждан, участвующих в организованных политическими силами встречах - всего 7,7% опрошенных. Из этого числа 4,7% участвовали во встречах <Гражданского договора>, 0,6% - <Национального прогресса>, 0,4% - <Страны для жизни> и <Мать Армении>, 0,1% - <Общественного голоса>, <Лусавор Айастан>, <Республики>, <Победы>. Затруднились ответить 1,4%.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Еревана в период с 12 по 13 сентября 2023 года, объем выборки составил 802 человека, ошибка выборки +/- 3,5%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире.

С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.