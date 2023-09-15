Пятница, 15 Сентября 2023 14:34

АрмИнфо.Сегодня коренное население Нагорного Карабаха находится в состоянии повышенной возможности этнических чисток. Об этом 15 сентября на пресс-конференции заявила член и бывшая вице-спикер британской Палаты лордов, социолог, известный правозащитник баронесса Кэролайн Кокс.

По ее словам, на эти действия со стороны Азербайджана до сих пор должным образом не отреагировала ни одна страна, ни одна нация, молчат также ООН, ОБСЕ, НАТО и Россия. Никто не выступил против претензий Баку на Степанакерт. <Возникает вопрос, а какова будет реакция мирового сообщества, если Баку официально выдвинет свои территориальные претензии на Ереван, Севан, и Сюник?>, - спросила баронесса, добавив, что политическое руководство Азербайджана не скрывает своих намерений захватить всю Армению.

Баронесса констатировала, что в случае падения Арцаха, падет и Армения.

<В условиях, когда демократия во всем мире переживает период своего отступления, я, как и многие другие, глубоко озабочены поведением сверхдержав, оказывающих давление на Республику Армения в целях принятия требований властей Азербайджана в отношении Арцаха>, - сказала баронесса. Она заметила, что с подписанием мирного договора Арцах фактически будет лишен своего международного права на самоопределение, в результате чего планируется, что 120 тысяч человек станут гражданами авторитарного антиармянского государства. <Известно, что семья Алиева связана с большой историей нарушения прав человека, в том числе, и в отношении жителей Азербайджана. Они осуществляют широкомасштабное давление на своих граждан, вводят ограничения на свободу слова и средств массовой информации, проведение митингов>, - заявила Кокс.

Коснувшись предыдущих войн, баронесса отметила, что была свидетельницей того, как 400 <Градов> обстреливали Степанакерт, как город подвергался обстрелам 500- килограммовыми снарядами. <Я сама была свидетельницей резни и насильственных перемещений.

Тогда армяне Арцаха просили у мира о помощи, но мир предпочел промолчать, способствуя росту аппетитов властей Азербайджана. В 2020 году Азербайджан при содействии Турции возобновил свои попытки захвата Арцаха, подвергая обстрелам школы и больницы и уничтожая места религиозного поклонения. Армянские пленные подверглись издевательствам и пыткам, многие из них были убиты. Десятки людей продолжают находиться в азербайджанском плену, нарушив тем самым, условия договоренности о прекращении огня. Более того, вооруженные силы Азербайджана продвинулись вглубь суверенной территории Армении.

Мы посетили общину Тех в Сюниской области Армении, где провели встречи с солдатами ВС Армении, где убедились в том, что из 7 населенных пунктов общины 3 подверглись нападениям. В результате этой агрессии Армения потеряла 125 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, а также пахотные земли и пастбища. Местное население каждый день живет в атмосфере страха. Мы также посетили и верхний участок Лачинского коридора, где стали свидетелями скопления большого количества грузовых фур, которые не имеют возможности доставить гуманитарный груз для населения Арцаха. Мы увидели незаконный азербайджанский пост, через который невозможно доставить жизненно важные товары для населения Нагорного Карабаха>, - констатировала баронесса, повторив, что если падет Арцах, падет и Армения.