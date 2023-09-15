Пятница, 15 Сентября 2023 12:17

АрмИнфо. УЕФА открыла дело против главного тренера сборной Армении Александра Петракова и Федерации футбола республики. Причиной для разбирательства стала задержка матча Армения-Хорватия.

Отметим, поединок приходилось прерывать из-за дрона с флагом Арцаха, пролетевшего над стадионом во время игры. Также УЕФА выдвинула обвинение Федерации футбола Армении из-за блокирования проходов на стадионе, сообщения политического содержания, пиротехнику на трибунах и позднее начало матча. Дата рассмотрения дела пока не известна.

Напомним, поединок завершился поражением сборной Армении со счетом 0:1. Подопечные Петракова в отборочном цикле чемпионата Европы по футболу занимают третье место в группе D - в их активе 7 очков.

Лидирует сборная Хорватии, на второй позиции идут турки, у которых по 10 очков.