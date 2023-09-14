Четверг, 14 Сентября 2023 16:37

АрмИнфо.Правительство Армении 14 сентября на заседании правительства одобрило предложение о подписании Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В мае т.г. пресс-служба Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств сообщала, что согласован проект Соглашения. Отмечалось, что создание МЦОР <будет способствовать совершенствованию сотрудничества государств - участников СНГ в сфере противодействия данным видам преступлений, поддержанию эффективного межгосударственного информационного взаимодействия по линии работы подразделений финансовой разведки и обеспечению проведения наднациональной оценки соответствующих рисков>. Соглашение предполагает, что Росфинмониторинг станет оператором МЦОР.

Среди основных задач соглашения указаны:

- создание информационной системы, обеспечивающей защищенный обмен данными и электронными документами между Сторонами;

- обеспечение Сторон информацией, необходимой для осуществления эффективного выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

- внедрение единых стандартов электронного взаимодействия подразделений финансовой разведки Сторон посредством установления единообразных форматов; создание общих информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним;

- накопление информации для проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и размещения ее результатов в информационной системе МЦОР;

- обеспечение защиты информации и режима конфиденциальности сведений, используемых в целях проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также при межгосударственном информационном взаимодействии.

Полученная в рамках соглашения информация не может быть передана третьим лицам без согласия предоставляющей ее стороны.