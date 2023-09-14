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|Министры иностранных дел государств Центральной Азии встретились в Душанбе
|АНК: мы имеем дело с лидером-лжецом, единственная цель которого - уйти от ответственности
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|Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию - МО РА
|Ереван подтверждает свое предложение о зеркальном отводе войск с границы между Арменией и Азербайджаном - МИД РА
|У Армении совершенно нет намерений к эскалации ситуации с Азербайджаном - Пашинян
|Модель безопасности, при которой мы должны полагаться на помощь других, имеет серьезные изъяны - Пашинян
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|Если чиновник в Армении будет заставлять людей идти на митинги, он будет сразу уволен - Пашинян
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|Ереван готов к запуску региональных коммуникаций хоть завтра, но "коридорная" логика неприемлема - Пашинян
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АрмИнфо.Ереван получил новые комментарии Баку в связи с текстом мирного соглашения. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян 14 сентября на заседании кабмина.
<Мы поработаем и в разумные сроки представим наши комментарии>, - заявил Пашинян. Мир в нашем регионе не имеет альтернативы, и только он гарантирует суверенитет, территориальную целостность, независимость и безопасность стран региона, что является необходимым и фундаментальным условием для естественного развития и прогресса, добавил он.
<Сегодня, в том числе и в этом смысле важно преодоление гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, в направлении которого будут предприняты все возможные меры>,- указал глава кабмина РА.
Никол Пашинян напомнил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной. Баку продолжает передвигать войска на госгранице с РА и вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.
Тем временем, гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне тяжелая. <Один грузовик российской гуманитарной помощи, доставленный в НК через Аскеран, не может иметь видимого воздействия на ситуацию>,
- заявил он, подчеркнув, что гумгруз, отправленный Арменией и Францией, все еще ожидает пропуска в Нагорный Карабах.
Международное сообщество продолжает делать призывы об устранении незаконной блокады, предпринимаются всевозможные дипломатические усилия для обеспечения въезда гуманитарного груза в НК и обеспечения дальнейших поставок, отметил он. <Важно подчеркнуть, что в этих переговорах и обсуждениях вполноценно вовлечены представители Нагорного Карабаха. Надо надеяться, что будет сформирован надежный международный механизм диалога Баку-Степанакерт и мы наших партнеров из Степанакерта поощряем вовлечься в этот диалог>, - заключил Никол Пашинян.
|В мирном договоре с Азербайджаном должны быть представлены четкие механизмы обеспечения территориальной целостности Армении - депутат
|Министры иностранных дел государств Центральной Азии встретились в Душанбе
|АНК: мы имеем дело с лидером-лжецом, единственная цель которого - уйти от ответственности
|Ереван ответит на новые комментарии Баку по мирному договору в разумные сроки - Пашинян
|СНБ Армении выявила еще один случай организации незаконной миграции граждан
|Пашинян уволил главу Службы пробации
|Пашинян: я не могу утверждать, что при отсутствии российских миротворцев ситуация в Карабахе была бы лучше
|Миссия ЕС своим присутствием способствовала безопасному переносу металлургического завода из Ерасха
|Пашинян: Армении нет необходимости в наведении мостов с Западом, потому что эти мосты были всегда
|АО Арцаха опровергла очередную дезинформацию вражеской стороны
|Жители Еревана получили возможность в режиме реального времени отслеживать движение городского транспорта
|Иран предупредил Армению о недопустимости присутствия иностранных сил в Закавказье, имея в виду участие американских войск в учениях
|Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию - МО РА
|Ереван подтверждает свое предложение о зеркальном отводе войск с границы между Арменией и Азербайджаном - МИД РА
|У Армении совершенно нет намерений к эскалации ситуации с Азербайджаном - Пашинян
|Модель безопасности, при которой мы должны полагаться на помощь других, имеет серьезные изъяны - Пашинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Если чиновник в Армении будет заставлять людей идти на митинги, он будет сразу уволен - Пашинян
|Франция продолжит прилагать усилия для оказания гуманитарной помощи и гарантий безопасности Арцаху - посол
|Ереван готов к запуску региональных коммуникаций хоть завтра, но "коридорная" логика неприемлема - Пашинян
|Оппозиционные депутаты армянского парламента выразили свои опасения относительно планируемых поправок в Избирательном кодексе
|Жанна Андреасян: В результате тендера на составление и печать новых учебников мы имеем сбережения в размере 40%
|Алматинская декларация не является неотъемлемой частью законодательства Армении - депутат
|Премьер Армении прокомментировал слухи о присутствии в стране бойцов ЧВК "Вагнер"
|В своих отношениях с Азербайджаном Армения всегда руководствовалась понятием <армянские обоснования>, но это не сработало
|Глава МИД РА: Армения получила предложения Азербайджана по проекту мирного договора
|Пашинян: власти Армении делают все возможное для предотвращения новой войны
|В Армению прибыл экс-премьер Италии Романо Проди
|В Армении пройдет фестиваль духовной музыки
|Власти Армении задумались над задействованием аэропорта в Горисе
|Армавирская область Армении хочет установить отношения с одной из провинций Франции
|Баку заявляет, что отправил свои комментарии по мирному договору, Ереван говорит об отсутствии реакции
|Парламент Армении минутой молчания почтил память погибших год назад солдат в результате азербайджанской агрессии
|Это все из разряда очередной мифологии - Захарова отреагировала на слухи о <вагнеровцах> в Армении
|В Москве рассматривают шаги Еревана по ратификации Римского статута, как не дружественные: Мария Захарова
|В Иране верят, что новой войны в регионе Южного Кавказа не будет - министр обороны ИРИ
|Надеемся, что Азербайджан и Нагорный Карабах предпримут более конкретные шаги на пути к примирению - ЕС
|Это неприемлемые оценки и они не согласуются с союзническим уровнем отношений - Захарова о реакции Баку на выборы в новых регионах РФ
|Ряд нечистоплотных информационщиков пытались обесценить и этот российский вклад - Захарова о реакции на гумгруз, доставленный в Арцах
|Президент Аргентины в очередной раз осудил блокаду населения Арцаха со стороны Азербайджана
|Россия доводит до Турции свою озабоченность: Захарова о военном сотрудничестве Баку- Анкара
|ЕС: Лачинский коридор должен быть разблокирован в соответствии с соглашениями и постановлением Международного Суда
|Глава МОНКС заверила, что поддержит учителей в процессе внедрения нового общеобразовательного стандарта
|В СК РА назвали самоубийство предварительной версией гибели солдата-срочника
|Мария Захарова ответила на вопрос, будет ли оказана Армении военная помощь в защите границ
|В результате нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе ранение получил военнослужащий АО
|ВТБ (Армения) возглавил Ара Авагян
|В НАТО не рассматривают присоединение Армении к Альянсу
|Госдеп: США продолжают работать над урегулированием ситуации между Арменией и Азербайджаном
|Вражеские силы продолжают обстреливать позиции вооруженных сил Армении
|Замглавы МИД Армении: Азербайджан готовится к очередной военной агрессии против Армении и Нагорного Карабаха
|Комитет по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ предложил обсудить гуманитарный кризис в Арцахе во время октябрьской сессии ПАСЕ
|Президент Арцаха провел совещание в Министерстве обороны
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Пашинян уволил замглавы Комитета госдоходов
|МИД РФ: российская сторона предпринимает последовательные шаги, направленные на урегулирование сложной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе
|Наложен арест на земельный участок дочери экс-депутата Рубена Геворкяна
|Глава МИД Азербайджана и президент МККК обсудили ситуацию в регионе
|Вице-премьер РФ: Москва относится к Еревану как к союзнику
|Азербайджано-армянский мирный процесс продолжается, ожидается новая встреча в Вашингтоне
|Читать больше
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