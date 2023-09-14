Четверг, 14 Сентября 2023 11:28

АрмИнфо.Ереван получил новые комментарии Баку в связи с текстом мирного соглашения. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян 14 сентября на заседании кабмина.

<Мы поработаем и в разумные сроки представим наши комментарии>, - заявил Пашинян. Мир в нашем регионе не имеет альтернативы, и только он гарантирует суверенитет, территориальную целостность, независимость и безопасность стран региона, что является необходимым и фундаментальным условием для естественного развития и прогресса, добавил он.

<Сегодня, в том числе и в этом смысле важно преодоление гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, в направлении которого будут предприняты все возможные меры>,- указал глава кабмина РА.

Никол Пашинян напомнил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной. Баку продолжает передвигать войска на госгранице с РА и вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

Тем временем, гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне тяжелая. <Один грузовик российской гуманитарной помощи, доставленный в НК через Аскеран, не может иметь видимого воздействия на ситуацию>,

- заявил он, подчеркнув, что гумгруз, отправленный Арменией и Францией, все еще ожидает пропуска в Нагорный Карабах.

Международное сообщество продолжает делать призывы об устранении незаконной блокады, предпринимаются всевозможные дипломатические усилия для обеспечения въезда гуманитарного груза в НК и обеспечения дальнейших поставок, отметил он. <Важно подчеркнуть, что в этих переговорах и обсуждениях вполноценно вовлечены представители Нагорного Карабаха. Надо надеяться, что будет сформирован надежный международный механизм диалога Баку-Степанакерт и мы наших партнеров из Степанакерта поощряем вовлечься в этот диалог>, - заключил Никол Пашинян.