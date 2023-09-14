Четверг, 14 Сентября 2023 11:00

АрмИнфо. Поскольку Азербайджан начал скапливать войска вдоль границы Армении, Республика Армения также должна принять определенные оборонительные мероприятия. Об этом в интервью изданию POLITICO Europe заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

В этой связи он отметил, что гражданская миссия Европейского Союза в Армении, которая проводит наблюдательную миссию вдоль границы, может зафиксировать, что у Армении совершенно нет намерений к эскалации, и именно Азербайджан начал стягивать свои войска к границе с Арменией и вдоль всей линии соприкосновения Нагорного Карабаха. <В такой ситуации, к сожалению, нельзя исключить сценарий эскалации, и вариант деэскалации, то есть, вернуть войска в места их постоянной дислокации, и Армения готова к такому шагу>, - подчеркнул Пашинян.

Отвечая на вопрос об участии Вашингтона и Брюсселя в качестве посредников в достижение мира, глава армянского правительства заметил, что в переговорном процессе произошли очень серьезные события. "Если попытаться зафиксировать пик серьезности этих событий, то должен сказать, что это достигнутые между Арменией и Азербайджаном договоренности о взаимном признании нашими странами территориальной целостности друг друга в размере 29,8 тыс кв.км в случае с Республикой Армения и 86,6 тыс кв.км в случае с Азербайджаном. По сути, эту договоренность можно считать краеугольным камнем на пути построения мира, но проблема в том, что, например, после этой договоренности я публично подтвердил и до сих пор подтверждаю нашу приверженность этой договоренности, но позиция Азербайджана в этом отношении не столь ясна. Эта ситуация возможно также показывает, какая сторона заинтересована в военной эскалации в нашем регионе. С другой стороны, должен констатировать, что незаконное блокирование Лачинского коридора и продолжение гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, конечно, очень негативно влияют на мирный процесс, и, так сказать, ставят под вопрос его искренность. Не говоря уже о том, что в контексте упомянутых мной договоренностей важно формирование международного механизма диалога Баку-Степанакерт для решения вопросов безопасности и прав армян Нагорного Карабаха", - сказал премьер-министр РА, добавив, что в 86,6 тыс кв. км территории Азербайджана входит и Нагорный Карабах. <Но это не означает, что мы дали Азербайджану мандат подвергнуть армян Нагорного Карабаха этнической чистке или геноциду. Именно по этой причине частью этой договоренности является также выработка механизмов решения вопросов прав и безопасности армян Нагорного Карабаха и, в частности, налаживание надежного, предметного диалога между Баку и Степанакертом, начало и конец которого будут иметь определенные рамки>, - заметил глава армянского правительства.

Отвечая на вопрос о международном давлении, которое может привести к оттоку карабахских армян, Пашинян заметил, что знаком с подобными разговорами. "Я, конечно, не знаю, но догадываюсь кем распространяются подобные слухи. Говорить об уходе армян из Нагорного Карабаха означает именно то, что я сказал: согласие на этническую чистку и депатриацию армян Нагорного Карабаха, потому что эти люди живут в своих домах. Когда мы говорим об этнической чистке, инструментом этнической чистки не обязательно должно быть физическое уничтожение людей. Любой геноцид состоит из двух частей: одна часть - резня, другая часть - принудительное переселение. Во-первых, скажу, что подобной темы нет в повестке. Более того, представители международного сообщества очень четко заявляют, что народ, армяне Нагорного Карабаха должны иметь возможность жить в своих домах в Нагорном Карабахе без страха и преследований, вести достойную, безопасную и благополучную жизнь", - заявил глава армянского правительства.

Говоря о наличии плана по эвакуации карабахских армян в случае новой войны, он указал на необходимость предотвращения подобного развития

событий. <Я думаю, что международное внимание, которое сегодня приковано к Нагорному Карабаху, присутствие миротворцев в Нагорном Карабахе должно стать достаточным механизмом для того, чтобы армяне Нагорного Карабаха имели возможность жить достойно и безопасно в своих домах. В целом, я считаю обсуждение этой темы бесполезным и опасным, потому что те, кто вводят такие темы в оборот, пытаются вынести их на повестку дня, а это означает следующее: давайте на международном уровне легитимизируем повестку этнических чисток и геноцида армян Нагорного Карабаха; кому удастся убежать из Нагорного Карабаха, тот молодец, а кому не удастся, пусть подвергается резне.

Т.е. такой ход мыслей, на мой взгляд, косвенно поощряет повестку подвергнуть армян Нагорного Карабаха этнической чистке и геноциду>, - подчеркнул премьер-министр РА.