Среда, 13 Сентября 2023 21:28

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 13 сентября в ходе правительственного часа в парламенте прокомментировал заявление министра транспорта Турции Абдулкадира Уралоглу о <близком открытии Зангезурского коридора>.

Напомним, что сегодня Абдулкадира Уралоглу заявил, что в ближайшие месяцы турецкая сторона приступит к работам по открытию Зангезурского коридора. <Мы преодолели определенный путь относительно Зангезурского коридора, и верю, что в кратчайшее время Азербайджан, Турция и Армения вскоре реализуют его>, - подчеркнул министр.

<Разве мы против открытия железной дороги Ерасх - Садарак - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз? Напротив, мы являемся сторонниками этого

- это очень важный проект для Армении. Действительно ли мы против открытия транспортных коммуникаций в регионе? Нет, мы выступаем за и являемся сторонником того, чтобы было налажено сообщение между Турцией и Азербайджаном, а также Нахичеваном и западными регионами Азербайджана, через территорию Армении. Разве мы против того, чтобы через Армению проходили региональные коммуникации, газо и нефтепроводы, электросети? Наоборот, мы заинтересованы эти проектами, но все это должно происходить в рамках суверенитета и правомочий как Армении, так и остальных стран>, - сказал Пашинян в среду в парламенте.

Как указал премьер, Армения искренне заинтересована в реализации всех этих проектов, о чем неоднократно говорилось. <Однако для нас неприемлемы любые заявления, ставящие под сомнению юрисдикцию и суверенитет РА. Это не просто неприемлемо - это красная линия>, - сказал он.

Пашинян напомнил, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года в качестве коридора, предполагающего определенное ограничение суверенитета, предусмотрен только Лачинский. Коридора по территории Армении не предусмотрено, добавил он.

При этом, как указал он, важно не создавать путаницу для международного сообщества. По словам премьера, во многих случаях в европейских странах под <коридором> понимают транспортный маршрут. Однако для Армении данное слово имеет определенную чувствительность, так как в трехстороннем заявлении упоминается Лачинский коридор. Определенные круги в Азербайджана, понимая чувствительность данного термина в контексте трехстороннего заявления, употребляют его в неправильном контексте и для формирования территориальных претензий к Армении. В этом смысле <коридорная> логика неприемлема и является красной линией для Еревана, подчеркнул Пашинян.

Глава кабмина РА подтвердил готовность Еревана к запуску региональных коммуникаций хоть завтра, напомнив, что ранее правительство ввело в оборот проект об открытии трех КПП на приграничных участках: один - на границе с Нахичеваном, два - на восточном направлении.