Среда, 13 Сентября 2023 21:22

АрмИнфо.В армяно-российских отношениях глава армянского правительства Никол Пашинян ориентируется на заявления президента РФ Владимира Путина, за комментариями же остальных лиц он не обязан следить, и не следит. Об этом 13 сентября в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил сам Пашинян, отвечая на вопрос депутата НС от оппозиционной фракции <Армения> Агнессы Хамоян.

Депутат, в частности, указав на наличие проблем в армяно-российских отношениях, привела публикации в СМИ, согласно которым якобы Россия готовит в Армении революцию с задействованием ЧВК <Вагнер>. Хамоян поинтересовалась, нет ли у Пашиняна беспокойства по поводу возможной революции в Армении, инициированной Россией.

В ответ премьер-министр РА напомнил заявление Путина об отсутствии проблем в армяно-российских отношениях. Что касается публикаций в СМИ, то на них должны реагировать правоохранительные органы. "Насколько мне известно, подобная публикация появилась в телеграмм-каналах. СНБ в рамках своей компетенции проверяет опубликованную информацию", - отметил премьер.

Пашинян подчеркнул, что революцию в стране может осуществить лишь народ, который собственно это уже сделал.

Следует отметить, что в последнее в прессе, особенно в провластных СМИ, активно муссируются слухи о присутствии в Армении 3 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер", которые якобы при поддержке местных сил должны осуществить переворот