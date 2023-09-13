Среда, 13 Сентября 2023 21:18

АрмИнфо.В своих отношениях с Азербайджаном Армения всегда руководствовалась и руководствуется понятием <армянские обоснования>. Об этом 13 сентября с трибуны Национального Собрания РА заявил премьер- министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата НС от оппозиционной фракции <Армения> Гегама Манукяна.

<Для всех нас, независимо от того, шла ли речь о представителях власти или оппозиции, это всегда было особой позицией. Проблему Нагорного Карабаха мы также пытались решить в рамках данного

понятия>, - сказал премьер-министр. Однако, как с сожалением констатировал глава правительства, вопрос Нагорного Карабаха может быть решен не только на основе лишь армянских обоснований, имеются еще и международные обоснования, имеющие обязательную правовую силу решения, которым армянская сторона верила. <Армянскими обоснованиями мы можем ослабить, усилить или обнулить переговорный процесс>, - сказал Пашинян, добавив, что сам лично был предан армянским обоснованиям в не меньшей степени, чем все остальные. <Проблема в том, что только лишь на основе армянских обоснований мы не смогли и не сможем в будущем решить вопрос. Если бы это было возможно, вы, будучи во власти, решили бы его>, - сказал Пашинян, обращаясь к Манукяну.

Он отметил, что после войны 2020 года оппозиция практически все армянские обоснования, предложенные премьером, оппозиция посчитала катастрофической ошибкой, но все эти вопросы могла решить, находясь до этого во власти.