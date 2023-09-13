Среда, 13 Сентября 2023 21:14

АрмИнфо.Международная общественность очень четко выражает свою позицию о необходимости обеспечения прав народа Нагорного Карабаха и его безопасности. Об этом 13 сентября с трибуны Национального Собрания РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, та же международная общественность посылает более чем четкие сигналы с требованием снятия блокады Лачинского коридора,

указывая в том числе, на безусловное выполнение Азербайджаном решений Международного уголовного суда. Также заявляется о поддержке территориальной целостности Армении.

Пашинян заметил, что то, что с 2000 года Азербайджан закупал вооружений на десятки миллиардов долларов, в том числе, и у стратегического партнера Армении - России, является наглядным подтверждением того, что страна находилась в международной изоляции, к которой примкнули и ближайшие союзники республики. <Как Азербайджан закупал это вооружение на глазах всего мира, и почему Армения не делала того же самого>, - задавал вопросы глава правительства.

Он заметил, что исполнительная власть делает все возможное для предотвращения новой войны по дипломатическим каналам.

Прокомментировал Пашинян и обвинения в адрес руководства республики в том, что оно признало территориальную целостность Азербайджана, по сути, отказавшись от российского варианта, предполагавшего отсрочку обсуждения статуса Нагорного Карабаха на неопределенный срок. Премьер вновь напомнил, что российское предложение в августе прошлого года представил в ходе визита в регион сопредседатель МГ ОБСЕ Игорь Ховаев. В сентябре Ховаев вновь прибыл в регион с целью получить ответ на свои предложения. Причем сначала российский дипломат отправился в Баку, было это 11-12 сентября, а в Ереван Ховаев прибыл 13 сентября, однако уже в ночь на 13 число Азербайджан начал масштабное наступление на Армению. Как результат, 6 октября в Праге была достигнута договоренность о взаимном признании Арменией и Азербайджаном территориальной целостности. "Данное решение Армения приняла с целью защиты собственной территориальной целостности. В ситуации, когда Азербайджан предпринимает наступление на Армению и захватывает ее территории, а союзники Армении молчат, Армения была обязана достичь этой договоренности", - сказал он.