Среда, 13 Сентября 2023 17:07

АрмИнфо.Рабочая группа, в рамках поручения премьер- министра РА, была командирована в Горисский аэропорт и на месте изучила объем предстоящей работы. Об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян 13 сентября на правительственном часе в НС.

По его словам, работы предстоят по двум направлениям, в первую очередь, касается это модернизации самой взлетной полосы, а затем и необходимых инфраструктур, призванных обслуживать граждан.

Помимо этого, власти рассматривают возможность реконструкции резервных Капанскому аэропорту воздушных гаваней. Как пояснил министр, было уже 4 случая, когда рейсы в Капан или из Капана отменялись или откладывались, к примеру, из-за неблагоприятных погодных условий, и по причине отсутствия аэропортов по соседству воздушный лайнер был вынужден возвращаться в Ереван. Резервной воздушной гаванью может быть Горисский аэропорт, добавил он. На сегодня ведутся работы по технико-экономическому обоснованию работ.

По словам Саносяна, в настоящее время, после устранения ряда вопросов технического характера, выполняются регулярные рейсы Ереван-Капан-Ереван каждые понедельник и пятницу. Ведется процесс закупки новых навигационных устройств, что повысит качество обслуживания. Единственная проблема на сегодня - неблагоприятные погодные условия, пояснил он.

Напомним, что 17 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян из Еревана на самолете вылетел в Капан и после ознакомления с условиями аэропорта <Сюник>, на совещании в областной администрации заявил, что с 19 августа будет осуществлен представительный полет по случаю дня Капана. 18 августа Служба национальной безопасности Армении сообщила об обстреле капанского аэропорта со стороны Азербайджана.