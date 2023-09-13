Среда, 13 Сентября 2023 16:31

АрмИнфо. Официальный Баку уверяет, что в кратчайшие сроки отправили свои комментарии армянской стороне в связи с проектом мирного соглашения.

Как заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, азербайджанская сторона в кратчайшие сроки представила армянской стороне свои комментарии в связи с проектом соглашения <О мире и установлении межгосударственных отношений>.

Согласно АПА, он отметил, что информация, распространяемая армянской прессой, не отражает действительности и является очередной манипуляцией со стороны Армении.

Напомним, что 24 августа на заседании правительства премьер-министр Армении Никол сообщил, что Ереван передал азербайджанской стороне новые предложения по мирному договору, не раскрыв других подробностей. Сегодня в беседе с журналистами председатель постоянной комиссии по внешним отношениям НС Армении Саркис Ханданян заявил, что Баку еще не отреагировал на предложения Еревана по мирному договору.