Среда, 13 Сентября 2023 15:55

АрмИнфо.Минутой молчания почтили депутаты Национального Собрания Армении память погибших в результате агрессии со стороны Азербайджана, совершенной год назад.

<Ровно год назад в этот день Азербайджан осуществил агрессию против суверенной территории Армении, в результате которой у армянской стороны было свыше 200 человек убитыми. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания>, - заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

Напомним, что 13 сентября вооруженные силы Азербайджана предприняли широкомасштабное нападение на ряд населенных пунктов Республики Армения. Интенсивному обстрелу подверглись города Джермук, Варденис, Горис, Капан и ряд приграничных сел, причем, обстрелам подверглись не только военные объекты, но и населенные пункты и гражданская инфраструктура. Вечером 14 сентября была достигнута договоренность о прекращении огня. Жертвами агрессии стали свыше 200 армянских военных и четверо гражданских лиц.