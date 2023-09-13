Среда, 13 Сентября 2023 15:11

АрмИнфо. Европейский Союз надеется, что прохождение российского гуманитарного груза в Нагорный Карабах возобновит регулярные поставки местному армянскому населению. Об этом говорится в заявлении Европейского совета, распространенного в Брюсселе.

"Понимая всю деликатность, связанную с этим развитием, надеемся, что это придаст импульс возобновлению регулярных гуманитарных поставок местному населению", - отмечается в заявлении.

Оценив открытие маршрута Агдам-Аскеран как важный шаг, который должен способствовать возобновлению работы Лачинского коридора, в ЕС считают необходимым обеспечить поставки товаров первой необходимости карабахским армянам из-за ухудшения ситуации на местах.

В Брюсселе также выразили надежду, что в ближайшее время Азербайджан и Нагорный Карабах предпримут более конкретные шаги на пути к примирению и решению общего армяно-азербайджанского вопроса.

Напомним, что 12 сентября утром по дороге Агдам - Степанакерт в Нагорный Карабах был доставлен гуманитарный груз от Российского Красного Креста. До этого фура с гуманитарной помощью двое суток простояла в азербайджанской Барде.